Проработка вопроса директивного ограничения количества разрабатываемых проектов законодательных актов президента либо введения своего рода квотирования инициативно подготавливаемых государственными органами актов главы государства может обеспечить качественный прорыв в сфере нормотворчества. Это было отмечено на заседании коллегии Министерства юстиции, посвященном подведению итогов работы системы министерства и задачам на 2017 год.

Как сообщает Национальный правовой Интернет-портал, в прошлом году в рамках нормотворческой деятельности Министерством юстиции рассмотрено 7643 документа (для сравнения в 2015 году – 7884), из них около 3 тысяч проектов нормативных правовых актов.

Качество разрабатываемых государственными органами проектов по-прежнему остается низким – 41% поступающих в министерство проектов согласовывается с замечаниями (без учета проектов, которые дорабатываются с участием специалистов Министерства юстиции).

В ТОП-10 недостатков, которые не позволяют обеспечить качественный прорыв в сфере нормотворчества, вошла обширная практика подготовки проектов актов президента для урегулирования отношений в самых разных сферах общественной жизни, а иногда и в качестве механизма согласования с Президентом того или иного варианта действий, находящегося в исключительной сфере ответственности конкретного руководителя.

«Такая практика требует искоренения. Наличие нескольких законодательных актов по одним и тем же вопросам вызывает правовую неопределенность, нарушает принцип стабильности и системности законодательства», – сказал первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран.

Также проблемой стало большое количество отсылочных норм в законопроектах, которое ведет к принятию большого количества подзаконных актов. Нарекания вызывает использование в проектах нормативных правовых актов не единообразной терминологии, сложных правовых конструкций, делающих законодательство непонятным для людей без специальной подготовки.

Не уменьшается количество проектов нормативных правовых актов. Которые возвращаются органу-разработчику в следствие нарушения регламента правительства Республики Беларусь: представляются проекты, не подлежащие согласованию с Минюстом, либо проекты, не согласованные со всеми заинтересованными и без требуемых документов. Возникают проблемы и в процессе согласования с другими нормотворческими органами, проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов.

«Зачастую разработчики просят отработать и устранить имеющиеся замечания в рабочем порядке. Такое построение работы обосновано, если замечания не носят концептуальный характер. Однако зачастую разработчик представляет допустимым представлять проект в сыром, непроработанном виде, считая, что его доработка при участии специалистов Министерства юстиции – нечто само собой разумеющееся», – сказал первый заместитель министра.

По его словам, доходит до того, что разработчик не имеет представления о целях, смысле, механизмах реализации предлагаемых подходов, не может обосновать и объяснить причины, по которым избран именно предлагаемый вид нормативного акта, не говоря уже об анализе возможных последствий принятия такого документа.

Нередко госорганы привлекают Министерство юстиции в качестве юридического консультанта по вопросам их повседневной деятельности, перекладывая таким образом функции юридических служб этих госорганов. Например, в прошлом году в Министерство юстиции 14 раз направлялся один и тот же проект инвестиционного договора, при том, что имеющиеся у разработчика проблемы не относились к сфере юстиции.

Что касается деятельности Министерства юстиции в сфере юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, то за прошлый год на юридическую экспертизу и согласование поступило 2926 (2015 год – 3001) проектов, по результатам юридической экспертизы (согласования) которых подготовлено 1173 замечания (2015 год – 999).

Кроме того, в 2016 году Минюст работал над совершенствованием законодательства, регламентирующего порядок проведения экспертизы. В результате 23 августа 2016 г. президентом подписан указ №316 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь», направленный на изменение подходов к проведению экспертизы нормативных правовых актов.

Директор Национального центра правовой информации (НЦПИ) Евгений Коваленко озвучил еще одну проблему, влияющую на качество подготовки нормативных правовых актов. Из-за трудностей, связанных с передачей материалов в электронном виде в рамках электронного документооборота, в процессе доработки документов, поступивших из Министерства юстиции в НЦПИ, имеют место случаи, когда специалисты Министерства юстиции отказываются дать согласие на доработку нормативных правовых актов. Как следствие, нормативные правовые акты публикуются в неизменном виде, в том числе со сбитой нумерацией и прочими ошибками.

Тем не менее НЦПИ и Министерство юстиции настроены на конструктивное взаимодействие в сфере юридической экспертизы. В этой работе большую роль играют главные управления юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов. В 2016 году использование специально созданной автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Беларуси (АИС НРПА), и внедрение ее в практику в значительной мере легло на плечи специалистов главных управлений юстиции.

«Результаты превзошли наши ожидания: сроки включений местных органов власти в Национальный реестр правовых актов сократились вдвое, сроки официального опубликования сократились на 40%», – сказал Е. Коваленко.