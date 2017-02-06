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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ
12:44 06.02.2017

В бюджет Минской области за 2016 год поступило 2428,4 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 595,9 млн. рублей, в местные бюджеты – 1832,5 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, выполнение годового плана доходов консолидированного бюджета составило 100,7% (сверх плана поступило – 16,3 млн рублей), в том числе республиканского бюджета – 101% (сверх плана – 5,7 млн рублей), местных – 100,6% (cверх плана – 10,6 млн рублей).

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 619,1 млн рублей или 25,5% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 458,1 млн рублей (18,9%), налогу на добавленную стоимость – 176 млн рублей (7,2%), налогу на прибыль – 246,6 млн рублей (10,2%), налогу на недвижимость – 171,9 млн рублей (7,1%) и акцизам – 145,9 млн рублей (6%).

В формировании бюджета Минской области в 2016 году участвовали более 826 тысяч плательщиков, в том числе более 33 тысяч организаций, более 36 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 756 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.

Налоговые платежи субъектов малого и среднего предпринимательства составили 962,6 млн рублей, или 103,1% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. Доля их поступлений в доходах консолидированного бюджета составила 39,6%.
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