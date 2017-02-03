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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД «СТРОММАШИНА» ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА ОБЕСПЕЧИЛ БЕЗУБЫТОЧНУЮ РАБОТУ
12:15 06.02.2017
ОАО «Могилевский завод «Строммашина» по итогам 2016 года обеспечило безубыточную работу, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщил на пресс-конференции председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, на протяжении отчетного периода предприятие нарастило объем производства в сравнении с 2015 годом в 4,7 раза. Параллельно активно велась работа по изменению номенклатуры выпускаемых изделий. Дополнительно укрепили проектную группу. Идет набор кадров рабочих специальностей.
По итогам 2016-го предприятие не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы. В соответствии с планом санации идет погашение долгов по налогам и потребленную электроэнергию.
ОАО «Могилевский завод «Строммашина» – крупное многопрофильное машиностроительное предприятие Могилевской области. Создано в 1913 году. Специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования для производства строительных материалов, железобетонных шпал, нефтедобывающего, горно-шахтного оборудования, тюбингов чугунных, а также товаров народного потребления.
Последние три года предприятие испытывает финансовые трудности. Решением экономического суда Могилевской области от 28.01.2016 года открытое акционерное общество «Могилевский завод «Строммашина» признано экономически несостоятельным. В отношении предприятия введена процедура санации сроком до 28 июля 2018 года.
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