ОАО «Могилевский завод «Строммашина» по итогам 2016 года обеспечило безубыточную работу, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил на пресс-конференции председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, на протяжении отчетного периода предприятие нарастило объем производства в сравнении с 2015 годом в 4,7 раза. Параллельно активно велась работа по изменению номенклатуры выпускаемых изделий. Дополнительно укрепили проектную группу. Идет набор кадров рабочих специальностей.

По итогам 2016-го предприятие не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы. В соответствии с планом санации идет погашение долгов по налогам и потребленную электроэнергию.

ОАО «Могилевский завод «Строммашина» – крупное многопрофильное машиностроительное предприятие Могилевской области. Создано в 1913 году. Специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования для производства строительных материалов, железобетонных шпал, нефтедобывающего, горно-шахтного оборудования, тюбингов чугунных, а также товаров народного потребления.

Последние три года предприятие испытывает финансовые трудности. Решением экономического суда Могилевской области от 28.01.2016 года открытое акционерное общество «Могилевский завод «Строммашина» признано экономически несостоятельным. В отношении предприятия введена процедура санации сроком до 28 июля 2018 года.