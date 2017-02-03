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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ОКОЛО 1,5 ТЫСЯЧ АМПУЛ АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ НА 57 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:06 06.02.2017

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь крупной партии анаболических стероидов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, 46-летний гражданин Украины следовал на территорию Евразийского экономического союза в качестве пассажира автомобиля марки OPEL VIVARO через республиканский пункт таможенного оформления «Мокраны». При пересечении границы житель Харькова заявил об отсутствии у него товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

При проведении таможенного контроля среди личных вещей пассажира в салоне транспортного средства сотрудники таможни обнаружили 713 упаковок фармакологических препаратов, в которых находилось около 1,5 тысяч ампул с инъекционными жидкостями анаболических стероидов различных наименований, предназначенных для наращивания мышечной массы, увеличения веса, силовых качеств и выносливости спортсменов.

По предварительной оценке общая стоимость медпрепаратов составила свыше 57 тысяч рублей. Подлежавший декларированию товар изъят таможней до решения суда. В отношении гражданина начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.

В соответствии с законодательством при пересечении границы реже 1 раза в 3 месяца норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже, составляет в 1500 евро и 50 кг за исключением неделимых товаров, вес единицы либо комплекта которых не превышает 35 кг. В случае пересечения границы чаще 1 раза в 3 месяца, нормы беспошлинного ввоза товаров составляют 300 евро и 20 кг.
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