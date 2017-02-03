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ЭКОНОМИКА РБ


В 2016 ГОДУ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СРЕДИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
11:52 06.02.2017

В 2016 году в Беларуси увеличилось количество собственников земельных участков среди граждан и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по сравнению с 2015 годом на 2% стало больше земельных участков, принадлежащих на праве собственности гражданам и на 9% – на праве собственности юридическим лицам.

По информации Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуществу, в прошлом году произошло снижение количества земельных участков, принадлежащих землепользователям на правах постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения – на 3,7% и 4,8% соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (Регистр недвижимости) содержались данные о 2 404 844 земельных участках.

Вещное право, а именно, правовой режим, на котором земельный участок принадлежит землепользователю, является основой ценности земельных участков.

Согласно части 2 статьи 3 Кодекса Республики Беларусь о Земле 2008 года земельные участки могут находиться у землепользователей на следующих правах: государственной и частной собственности, а также на праве собственности иностранных государств, международных организаций; пожизненного наследуемого владения; постоянного пользования (пользования без заранее установленного срока); временного пользования; аренды (субаренды).

Стоит отметить, что в Регистре недвижимости не учитываются сведения о земельных участках, предоставленных для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных на праве временного пользования.
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