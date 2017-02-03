Коммунальное унитарное предприятие «Молодежная социальная служба» в 2017 г. уделит особое внимание развитию стартапов, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила генеральный директор КУП «Молодежная социальная служба» Рима Епур, на протяжении своей истории предприятие содействовало развитию молодежного предпринимательства в соответствии с запросами государства.

«Когда стали рушиться многолетние традиции, установленные комсомольской организацией, я интуитивно понимала, что нужно по-прежнему заниматься развитием молодежного потенциала. Мы занимались трудоустройством молодежи, организацией различных досуговых мероприятий, работали с трудными подростками, – отметила Р. Епур. – С 2009 года «Молодежная социальная служба» является бизнес-инкубатором. У нас около 150 компаний и примерно 80 индивидуальных предпринимателей. Порядка 95 процентов площадей мы сдаем в аренду для тех, кто делает первые шаги в бизнесе».

По словам Р. Епур, на предприятии запланированы новые перспективные проекты.

«Главный проект нынешнего года, который будем развивать при поддержке администрации Партизанского района – создание благоприятной среды для стартапов. Предусмотрены и кредиты для развития стартапа, и обучение в бизнес-школах, и стажировки за рубежом. Будем отбирать лучшие компании и продвигать их на мировые рынки, – подчеркнула генеральный директор. – А в 2018-м планируем организовать кластер для расширения поля деятельности наших компаний. Он будет основан на традиционной для страны сфере – сельском хозяйстве. В проекте пожелали участвовать более 20 компаний».