Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

«Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "B", а страновой потолок - на уровне "B-, - отмечается в сообщении агентства.

По мнению Fitch, риски для рейтинга в настоящее время сбалансированы.

К позитивному рейтинговому действию могут привести следующие факторы: сокращение давления в области внешнего финансирования, поддерживаемое восстановлением международных резервов, улучшение потенциала среднесрочного роста Беларуси, обусловленное реализацией структурных реформ.