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ЭКОНОМИКА РБ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ БЕЛАРУСИ НА УРОВНЕ "В-"
11:08 06.02.2017
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси на уровне "B-" со стабильным прогнозом.
«Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "B", а страновой потолок - на уровне "B-, - отмечается в сообщении агентства.
По мнению Fitch, риски для рейтинга в настоящее время сбалансированы.
К позитивному рейтинговому действию могут привести следующие факторы: сокращение давления в области внешнего финансирования, поддерживаемое восстановлением международных резервов, улучшение потенциала среднесрочного роста Беларуси, обусловленное реализацией структурных реформ.
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