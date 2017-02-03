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ЭКОНОМИКА РБ
ВОСЕМЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ ЗАКЛЮЧЕНО В МОГИЛЕВЕ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
10:41 06.02.2017
8 инвестиционных договоров заключено в Могилеве по итогам 2016 год, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщили в Могилевском горисполкоме, самые крупные из числа заключенных в отчетном периоде ООО «Райдер Компани» с проектом по строительству воднолыжной канатно-буксировочной установки с подсобными помещениями на территории Печерского озера, ООО «Колор М» с проектом по строительству многофункционального торгового центра по улице Якубовского и ТЧУП «Шате-М плюс» с проектом по строительству торгово-сервисного центра по улице Пелагеевская.
В 2013 году в Могилеве было заключено 32 инвестдоговора на сумму 165,8 миллионов долларов. В 2012-м – 11 договоров, в 2011-м – 26, в 2010-м – 10.
В настоящее время в стадии реализации на территории города 18 инвестиционных проекта на сумму более 150 миллионов белорусских рублей.
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