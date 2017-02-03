Страховые организации республики собрали за январь-декабрь 2016 года 971,9 млн. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за 2016 год увеличились по сравнению с 2015 годом на 18,1%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2016 года страховые взносы составили 542,1 млн. рублей, что на 113,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 2016 год – 429,8 млн. рублей, что на 35,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55,8% (за январь-декабрь 2015 года – 52,1%).

За январь-декабрь 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 537,4 млн. рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 64,8 млн. рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2016 года составил 55,3% (за январь-декабрь 2015 года – 57,4%).

За 2016 год страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 111,7 млн. рублей (за январь-декабрь 2015 года – 144,8 млн. рублей), из них 65,6 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 46,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь- декабрь 2015 года – 96,0 млн. рублей и 48,8 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 января 2017 года составила 9075 человек (на 1 января 2016 года – 9 173 человека).