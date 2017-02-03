ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В 2016 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 18,1%
10:26 06.02.2017

Страховые организации республики собрали за январь-декабрь 2016 года 971,9 млн. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за 2016 год увеличились по сравнению с 2015 годом на 18,1%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2016 года страховые взносы составили 542,1 млн. рублей, что на 113,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 2016 год – 429,8 млн. рублей, что на 35,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55,8% (за январь-декабрь 2015 года – 52,1%).

За январь-декабрь 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 537,4 млн. рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 64,8 млн. рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2016 года составил 55,3% (за январь-декабрь 2015 года – 57,4%).

За 2016 год страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 111,7 млн. рублей (за январь-декабрь 2015 года – 144,8 млн. рублей), из них 65,6 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 46,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь- декабрь 2015 года – 96,0 млн. рублей и 48,8 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 января 2017 года составила 9075 человек (на 1 января 2016 года – 9 173 человека).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
валюта курс
EUR 2.0724
USD 1.9267
RUB 3.2492
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0724 -0.0151
USD 1.9267 -0.0077
RUB 3.2492 +0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0650 2.0730
USD 1.9200 1.9240
RUB 3.2500 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0800
EUR/RUB 63.4000 64.0000
USD/RUB 58.9100 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте