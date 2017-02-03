|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 58 МЛН ДОЛЛАРОВ
09:58 06.02.2017
Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 февраля 2017 г. составили 4,985 млрд долларов США (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, за январь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 57,8 млн долларов США (на 1,2%) после роста в декабре 2016 года на 88,9 млн долларов США (на 1,8%).
В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля 2017 г. составил 5394,2 млн долларов США, увеличившись за январь на 209,2 млн долларов США (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на 128,5 млн долларов США (на 2,4%).
Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Национальным банком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов США (на 18%) до 4927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 г.
Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
Курсы в банках
на 06.02.2017
Конвертация в банках
на 06.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте