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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 58 МЛН ДОЛЛАРОВ
09:58 06.02.2017

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 февраля 2017 г. составили 4,985 млрд долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, за январь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 57,8 млн долларов США (на 1,2%) после роста в декабре 2016 года на 88,9 млн долларов США (на 1,8%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля 2017 г. составил 5394,2 млн долларов США, увеличившись за январь на 209,2 млн долларов США (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на 128,5 млн долларов США (на 2,4%).

Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Национальным банком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов США (на 18%) до 4927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 г.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США.
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