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ЭКОНОМИКА РБ
НИКАКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗМОЖНОМ СОКРАЩЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТИ В АДРЕС МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ОТ РОССИИ НЕ ПОСТУПАЛО
09:42 06.02.2017
Никаких официальных уведомлений о возможном сокращении поставок нефти в адрес Министерства энергетики Беларуси от российской стороны не поступало. Об этом говорится в официальном сообщении Минэнерго в ответ на размещение в отдельных российских СМИ информации о том, что «Минэнерго Беларуси получило официальное уведомление от России о возможном сокращении поставок нефти до 12 млн тонн в 2017 году».
Как отмечается в комментарии Минэнерго, вопросы поставки нефти вообще не находятся в сфере деятельности министерства.
Более того, пресс-службой Министерства энергетики данный вопрос не комментировался.
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