Никаких официальных уведомлений о возможном сокращении поставок нефти в адрес Министерства энергетики Беларуси от российской стороны не поступало. Об этом говорится в официальном сообщении Минэнерго в ответ на размещение в отдельных российских СМИ информации о том, что «Минэнерго Беларуси получило официальное уведомление от России о возможном сокращении поставок нефти до 12 млн тонн в 2017 году».

Как отмечается в комментарии Минэнерго, вопросы поставки нефти вообще не находятся в сфере деятельности министерства.

Более того, пресс-службой Министерства энергетики данный вопрос не комментировался.