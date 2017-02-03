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ЭКОНОМИКА РБ


НИКАКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗМОЖНОМ СОКРАЩЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТИ В АДРЕС МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ОТ РОССИИ НЕ ПОСТУПАЛО
09:42 06.02.2017

Никаких официальных уведомлений о возможном сокращении поставок нефти в адрес Министерства энергетики Беларуси от российской стороны не поступало. Об этом говорится в официальном сообщении Минэнерго в ответ на размещение в отдельных российских СМИ информации о том, что «Минэнерго Беларуси получило официальное уведомление от России о возможном сокращении поставок нефти до 12 млн тонн в 2017 году».

Как отмечается в комментарии Минэнерго, вопросы поставки нефти вообще не находятся в сфере деятельности министерства.

Более того, пресс-службой Министерства энергетики данный вопрос не комментировался.
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