Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ №37 "Об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2017 год".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование 91 объекта, включенного в программу, в 2017 году предполагается направить Br379,45 млн, в том числе за счет государственных капитальных вложений - Br110,48 млн, средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития - Br110,09 млн, средств резервного фонда президента - Br62,77 млн, средств республиканского дорожного фонда - Br54,41 млн, средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий (объекты мелиорации) - Br41,7 млн.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 34 объекта.

В соответствии с программой на 2017 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 21 объекта, в том числе детского сада на 190 мест и физкультурно-оздоровительного центра в Островце, лыжероллерной трассы в Городке, общежития малосемейного типа в Добруше, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот. Из числа начинаемых строительством объектов 14 планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.