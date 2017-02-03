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ЭКОНОМИКА РБ


ВСЕ СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНОГО СБОРА ДО КОПЕЙКИ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ - ЛУКАШЕНКО
18:00 03.02.2017

Все средства транспортного сбора до копейки направлены на ремонт и строительство дорог. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

"Есть концептуальные вещи, например, дороги в связи с теми налогами или платежами, которые осуществляли граждане. Я действительно пообещал, что мы все до копейки направим на строительство и ремонт дорог. Здесь было принято концептуальное решение", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что многие, особенно автомобилисты, возмущались введением транспортного сбора.

"Как будто можно на автомобиле передвигаться без дорог? Это ведь для вас дороги делались", - констатировал он.

При этом он пояснил, что средства в основном пошли на строительство второй кольцевой автодороги.

"Построить ее в бетоне была моя идея, мое требование, - подчеркнул Президент, затронув также вопрос производства цемента в Беларуси. - Нам некуда было девать цемент, за это меня тоже критикуют - затрону и этот вопрос. Мы когда-то производили 4,5 млн т цемента, сегодня производим 9 млн т, а то и 10 млн т можем произвести. Раньше был бешеный спрос на цемент. И я принял решение, раз сами строим, цемента не хватает, давайте наши цементные заводы в чувство приведем, модернизируем и расширим. Тем более ресурсы свои, сырье свое", - рассказал Александр Лукашенко.

Когда наступил кризис, Россия и другие соседи начали покупать меньше цемента, поэтому пришлось расширить сферу его применения.

"Отсюда и возникла идея использовать его при строительстве второй кольцевой. Если кто-то не понимает этого, я сожалею. Мы построили дорогу, но и там не хватило этих крох, которые мы собирали, и пришлось из бюджета добавлять деньги. И если вы намекаете, что они израсходованы куда-то не туда, я гарантирую, что это не так", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что осталось закончить небольшой кусок дороги от Острошицкого Городка до Кургана Славы.

"Остался клочок - километров 15. Там есть хорошая дорога, но ее надо сделать под первую категорию, в этом году мы закончим. У нас получилась прекрасная дорога, дорога будущего для того, чтобы разгрузить эту кольцевую, чтобы Минск не задохнулся, вот туда пошли эти деньги", - резюмировал он.
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