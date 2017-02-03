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ЭКОНОМИКА РБ
НА 95% ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОГИЛЕВА И РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ НЕБЕЗОПАСНОЙ И НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
17:52 03.02.2017
Специалисты Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии в январе усилили надзор за объектами торговли и общепита Могилева и Могилевского района в выходные и праздничные дни. Почти 100 объектов, реализующих продовольственное сырье и пищевые продукты были взяты на контроль за период конец декабря - январь. Нарушения выявлены в 95% случаев, пишут «Могилевские ведомости».
«В ходе проведенных проверочных мероприятий были установлены отдельные нарушения санэпидзаконодательства в части реализации продукции с истекшими сроками годности, реализации продуктов без документов о качестве и безопасности, несоблюдения температурного режима хранения, отсутствия этикеток или с неполной информацией на этикетке, несвоевременности проведения текущих ремонтов, неудовлетворительного содержания прилегающей территории, несоблюдения норм складирования и товарного соседства, несвоевременности проведения текущих уборок, несоблюдения личной гигиены персоналом, неисправности оборудования и инвентаря, отсутствия маркировки на оборудовании и инвентаре и др. Нарушения выявлялись как в магазинах крупных торговых сетей, так и небольших торговых объектах, ресторанах и кафе», - отметили в отделении гигиены питания зонЦГЭ.
По результатам проведенных обследований вынесено 114 предписаний об изъятии из обращения продукции, 8 - о приостановлении эксплуатации для проведения ремонта, 6 - о приостановлении эксплуатации для проведения генеральной уборки. За выявленные в ходе проведенных проверочных мероприятий нарушения оштрафованы 9 юридических лиц и 45 должностных лиц.
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