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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НЕ ДОЛЖНЫ ОЖИДАТЬ СРАЗУ ВЫСОКИХ ЗАРПЛАТ - ЛУКАШЕНКО
17:45 03.02.2017

Молодые специалисты после окончания учебных заведений не должны ожидать сразу высоких зарплат. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

По его словам, в свое время вопрос распределения молодых специалистов стоял, и было принято решение, что первое рабочее место государство гарантирует. Однако многие, не имея опыта работы, рвутся сразу в бизнесмены.

"Вы хотите такими стать сразу? Так чудес не бывает! Надо идти по специальности, ты же определил для себя эту специальность - педагога, юриста, экономиста (девать их некуда сегодня), журналиста и так далее. Иди и работай. Тебе первое место по специальности государство предоставляет. Не рвись сразу наверх и не думай, что тебе сразу же на следующий год миллионы посыпятся в карман", - сказал он.

В то же время Александр Лукашенко попросил докладывать ему о фактах, когда предусмотренное законодательством первое рабочее место по каким-то причинам не предоставляется.

"Разберемся, притом, в течение нескольких суток", - заверил он.
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