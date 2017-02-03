|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НЕ ДОЛЖНЫ ОЖИДАТЬ СРАЗУ ВЫСОКИХ ЗАРПЛАТ - ЛУКАШЕНКО
17:45 03.02.2017
Молодые специалисты после окончания учебных заведений не должны ожидать сразу высоких зарплат. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
По его словам, в свое время вопрос распределения молодых специалистов стоял, и было принято решение, что первое рабочее место государство гарантирует. Однако многие, не имея опыта работы, рвутся сразу в бизнесмены.
"Вы хотите такими стать сразу? Так чудес не бывает! Надо идти по специальности, ты же определил для себя эту специальность - педагога, юриста, экономиста (девать их некуда сегодня), журналиста и так далее. Иди и работай. Тебе первое место по специальности государство предоставляет. Не рвись сразу наверх и не думай, что тебе сразу же на следующий год миллионы посыпятся в карман", - сказал он.
В то же время Александр Лукашенко попросил докладывать ему о фактах, когда предусмотренное законодательством первое рабочее место по каким-то причинам не предоставляется.
"Разберемся, притом, в течение нескольких суток", - заверил он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
Курсы в банках
на 03.02.2017
Конвертация в банках
на 03.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте