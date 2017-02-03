На бегомльском заводе «Ветразь», который входит в холдинг «Могилевлифтмаш», наладили производство саморезов, пишет газета «Витебские вести».

Первые пробные партии свидетельствуют о высоком качестве полученной продукции. До этого времени такие детали в нашей стране выпускал только Речицкий метизный завод на Гомельщине. Теперь этим могут похвастаться и представители Докшицкого района.

«Основная наша продукция – комплектующие для лифтов. Около 95% изделий поставляем в ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Саморезы планируем выпускать разных размеров, в первую очередь, чтобы обеспечить потребность головного предприятия, а также для продажи на внутреннем и внешнем рынках. Большим спросом также пользуется пружинная (гроверная) шайба, предотвращающая самоотвинчивание крепежных изделий, металлорукав, строительные гвозди», – отмечает главный инженер предприятия Николай Селюк.

Установка электропечи для цементации саморезов – заключительный и очень важный этап, без которого современная линия не могла работать как следует. Приобретение данного оборудования белорусского производства стоимостью 200 тысяч рублей помогло также решить вопрос по закалке пружинной шайбы. Раньше для этого ее возили в Могилев. Все оборудование у нас исправное, износ основных фондов не превышает 25%, за счет этого и удается добиваться высоких результатов. В ближайшей перспективе планируем закупить ультразвуковую ванну для мойки деталей, уже есть ее опытный образец для отработки технологии.

Помимо этого, ОАО «Завод «Ветразь» производит работы по нанесению защитного цинкового покрытия толщиной до 50 мкм на различные детали методом термодиффузионного цинкования. Производственная линия не имеет аналогов в нашей стране.

«Данный метод обработки готовых деталей давно известен. Некоторые изделия необходимо цинковать только таким способом. Оказываем услуги по термодиффузионному цинкованию сторонним организациям, работаем преимущественно с постоянными клиентами», – продолжает Николай Селюк.

Завод «Ветразь» в Бегомле появился в конце 1980 года. Но со временем конденсаторы, а потом и елочные украшения перестали пользоваться спросом. Реорганизация, подразумевающая перепрофилирование завода, в 2007 году стала единственным спасением для убыточного предприятия. Войдя в состав Могилевского завода лифтового машиностроения, «Ветразь» приступил к производству и сборке деталей и узлов для комплектования изделий в соответствии с потребностями и конъюнктурой рынка.

Минувший год для завода был достаточно благоприятным. Основные показатели, в том числе производительность труда, значительно возросли. Например, объемы производства продукции по сравнению с 2015 годом составили 151,2%. Среднемесячная зарплата за последние два месяца превысила 640 рублей. Удалось наладить более тесное сотрудничество с итальянской фирмой VEGA SRL, что открывает новые перспективы.