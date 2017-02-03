Анонсированное ранее закрытие с 6 февраля движения транспорта по ул. Стариновской (от ул. Почтовой до ул. Ф Скорины) в Минске с изменением маршрутов пассажирского транспорта переносится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», о новых сроках закрытия будет сообщено дополнительно.