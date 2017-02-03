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ЭКОНОМИКА РБ
АНОНСИРОВАННОЕ ЗАКРЫТИЕ УЛ. СТАРИНОВСКОЙ В МИНСКЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА ПЕРЕНОСИТСЯ
16:53 03.02.2017
Анонсированное ранее закрытие с 6 февраля движения транспорта по ул. Стариновской (от ул. Почтовой до ул. Ф Скорины) в Минске с изменением маршрутов пассажирского транспорта переносится.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», о новых сроках закрытия будет сообщено дополнительно.
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