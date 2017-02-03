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ЭКОНОМИКА РБ


В КОБРИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БЮДЖЕТЕ, ГОСЗАКУПКАХ, О НЕДРАХ И ЗЕМЛЕ
16:45 03.02.2017

Комитет государственного контроля Брестской области провел комплексную проверку Кобринского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, во всех проверенных учреждениях и организациях района, включая Кобринский райисполком и его подразделения, выявлены нарушения. Так, имели место факты несоблюдения законодательства о бюджете, о государственных закупках, о недрах и земле, об архитектурной и строительной деятельности.

Распорядителями и получателями бюджетных средств не всегда соблюдался принцип эффективности их использования. Такой факт имел место в детском оздоровительном центре «Волна», где в 2015 году за счет бюджета введены в эксплуатацию гелиоводонагреватели. Расходование на эти цели 159,1 тыс. руб. нельзя признать эффективным, поскольку за эти деньги детский лагерь не менее 11 лет могла отапливать существующая котельная, при том, что срок службы новых водонагревателей составляет 8 лет. Более того, установка гелиоводонагревателей не предусматривает закрытие старой котельной (ее используют в качестве резервного источника горячей воды), а это влечет дополнительные траты на ее ремонт, содержание, охрану и т.д. Также при вводе в эксплуатацию гелиоводонагревателей допущены нарушения законодательства о строительной деятельности. Например, предпроектная документация на строительство объекта не разрабатывалась и не утверждалась, а подрядчик не имел необходимого аттестата соответствия на строительную деятельность. Заказчик (отдел образования, спорта и туризма Кобринского райисполкома) принимал на объекте строительно-монтажные и иные специальные работы, не имея в штате сотрудников, имеющих право выполнять функции заказчика или технического надзора.

Кроме того, проверка показала, что и в других организациях Кобринского района не был организован надлежащий контроль над расходованием бюджетных средств. Это способствовало их необоснованному расходованию на оплату подрядным и субподрядным организациям завышенной стоимости и объемов строительно-монтажных работ, а также на оплату труда.

Например, в КУМПП «Кобринское ЖКХ» выявлены многочисленные нарушения на сумму 941,8 тыс. руб., из которых 288,8 тыс. руб. незаконно получены из бюджета. Предприятием излишне получена субсидия на возмещение части затрат по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению в сумме 203,2 тыс. руб., незаконно включены в фактические затраты по техническому обслуживанию общежитий расходы на содержание вахтеров. Кобринским жилкомхозом не перечислены в бюджет остатки (24,5 тыс. руб.) неиспользованного финансирования по 20 объектам модернизации теплосетей, не по целевому назначению использована плата населения (612,9 тыс. руб.) за капитальный ремонт жилищного фонда. Излишне отнесены на себестоимость затраты, с нарушениями выдан заем (85 тыс. руб.) руководителю предприятия.

Всего в ходе проверки выявлено получение и использование с нарушением законодательства бюджетных средств на сумму 538,5 тыс. руб., нецелевое использование иных средств на сумму 612,9 тыс. руб., неэффективное расходование средств государственной поддержки и бюджета в размере 534,3 тыс. рублей.

Привлечены к ответственности и начаты административные процессы в отношении 49 юридических и должностных лиц, в дисциплинарном порядке наказано 36 должностных лиц. Выработаны предложения по исправлению выявленных нарушений и недостатков, устранению причин и условий, способствующих необоснованному и неэффективному использованию бюджетных средств.
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