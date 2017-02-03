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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПУСТИТЬ НА МАРШРУТЫ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОБУСЫ В МОГИЛЕВЕ ПЛАНИРУЮТ К КОНЦУ 2018 ГОДА
16:29 03.02.2017

Запустить на маршруты городского общественного транспорта электробусы в Могилеве планируют к концу 2018 года. Об этом на состоявшейся пресс-конференции сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев в рамках обсуждения планов по продлению транспортного сообщения в новых строящихся микрорайонах города, пишут «Могилевские ведомости».

По информации руководителя города, проектно-сметная документация для строительства троллейбусной линии в микрорайонах Спутник и Зеленый луг уже разработана, но реализация проекта откладывается из-за недостатка финансовых средств. В планах города начать строительство троллейбусной линии до областной больницы в 2018 году. Для новых микрорайонов Казимировки и Юбилейного к разработке проектно-сметной документации пока не приступили, опять же из-за отсутствия на эти цели необходимых средств.

Параллельно с планами по расширению троллейбусной сети в городе изучается и прорабатывается возможность запуска электробусов – более современного и перспективного вида городского общественного транспорта, который благодаря отсутствию выброса вредных веществ, низкому уровню шума и использованию чистых источников энергии считаются «зеленым транспортом ХХI века». В настоящее время электробусы как вид общественного транспорта активно внедряются на центральных маршрутах Минска.

Для работы электробуса не требуется непрерывного подключение к линиям электропередачи, зарядка электричеством осуществляется на остановке общественного транспорта с помощью зарядного столба. На сегодня ориентировочная стоимость одного электро́буса в районе 800 тысяч рублей. Производством их занимается «Белкоммунмаш».
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