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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 51,5 МЛН. РУБЛЕЙ
16:10 03.02.2017

По состоянию на 1 января 2017 года в налоговых инспекциях Брестской области на учете состояло 32597 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, за январь-декабрь 2016 года от указанной категории плательщиков в бюджет поступило платежей в сумме 51,5 млн. рублей.

Всего в консолидированный бюджет Брестской области за 2016 год поступило 1 572,3 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет -255,9 млн. рублей и местные бюджеты – 1316,4 млн. рублей.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (26,1%), налога на прибыль (13,8%), налога на добавленную стоимость (13,7%), налога на недвижимость (6,6%), акцизов (5,6%), земельного налога (3,9%) и налога при упрощенной системе налогообложения (2,8%).

В формировании доходов бюджета региона приняли участие 19,8 тыс. организаций и 32,6 индивидуальных предпринимателей, а также 474,5 физических лиц, из которых 97% являются плательщиками земельного налога, арендной платы и налога на недвижимость.
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