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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ НА ОСТАНОВКАХ НАЗЕМНОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ РЕЧЕВЫЕ ИНФОРМАТОРЫ
15:47 03.02.2017
«Минсктранс» предложил разработать опытный вариант обустройства остановок указателями с надписями увеличенного размера и электронными речевыми информаторами. Об этом сообщила 2 февраля на заседании Мингорисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета Жанна Романович.
Как пишет агентство «Минск-Новости», на заседании рассматривался вопрос об утверждении планов мероприятий по реализации в столице в 2017 г. Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 гг.
В частности, значительная часть мероприятий по созданию доступного города для инвалидов направлена на создание условий безбарьерной среды на городском пассажирском транспорте, в Минском метрополитене, а также обустройство остановок и пешеходных путей.
«Для увеличения удельного веса парка подвижного состава, оборудованного для перевозки всех категорий инвалидов, в 2017 г. КТУП «Минсктранс» планируется приобретение в лизинг 20 низкопольных электробусов. В 2016-м было закуплено 10 низкопольных троллейбусов», - отметила Ж. Романович.
Сегодня процентное соотношение низкопольного пассажирского транспорта предприятия к общему количеству машин составляет более 74 %; оснащенного специальным оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников — свыше 33%.
Также в 2017-м по предложению КТУП «Минсктранс» предусматривается разработать опытный вариант установки указателей с надписями увеличенного размера, электронными речевыми информаторами на остановках общественного наземного городского транспорта.
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