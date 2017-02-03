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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРПЛАТА И ПЕНСИИ МОГУТ БЫТЬ ПОВЫШЕНЫ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЭКОНОМИКИ - ЛУКАШЕНКО
15:34 03.02.2017

Заработная плата и пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

"Зарплаты и пенсии могут быть увеличены только тогда, когда в экономике произведем больше, качественнее и продадим по более высокой цене, - сказал он. - Есть второй путь: можно у кого-то одолжить, отобрать, взять. Но это не наш путь. У нас и так задолженность приличная - государственная, корпоративная и т.д. Особо надеяться на то, что мы будем заимствовать и за счет этого повышать зарплаты и пенсии, не стоит".

Александр Лукашенко подчеркнул, что прежде всего нужно заботиться о производстве: "что заработаем, то и получим". Он акцентировал внимание на том, что темп роста заработной платы не должен превышать темп роста производительности труда.

Вместе с тем требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до $500 в 2017 году должно быть выполнено, заявил он.

"Кровь из носа, но $500 должны быть обеспечены, - сказал Лукашенко. - Это не спонтанно названная цифра. Более того, мы это уже проходили. И в декабре прошлого года в стране было $412. Осталось совсем немного".

"Средняя зарплата в стране $500 - это то, что государство должно помочь заработать человеку, чтобы он мало-мальски мог жить в той социально-экономической системе, которую мы создали. Все остальное - не запрещается, приветствуется. Мы живем в рыночном экономике - кто сколько заработает", - добавил он.

При этом А. Лукашенко подчеркнул, что при невыполнении этой задачи "ни один в правительстве с портфелем не останется".

"Почему в Беларуси многие раскатывают на шикарных лимузинах, имеют возможность по полгода отдыхать на недешевых курортах, выводить в оффшоры деньги, а другие должны перебиваться с воды на хлеб? Вот и вся социальная справедливость, - сказал Глава государства. - Я не ретроград, не популист: $500 средней заплаты - это справедливо. Почти олигархи белорусские могут отдыхать и раскатывать на шикарных машинах лишь только потому, что работают люди. Так давайте дадим им $500".
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