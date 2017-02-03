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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ВОЗБУДИЛИ 7 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ХИЩЕНИЯХ, ПРЕВЫШЕНИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
15:30 03.02.2017

Органы прокуратуры Беларуси возбудили уголовные дела о хищениях, превышении и злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, прокуратура Гродненской области по материалам проведенной совместно с УБЭП УВД Гродненского облисполкома проверки возбудила уголовное дело по ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий) в отношении бывшего первого заместителя директора Вороновского РУП «ЖКХ», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенным ценам и причинении ущерба предприятию в сумме 7600 рублей.

Прокуратура Гомельской области по материалам проведенной совместно с УБЭП УВД Гомельского облисполкома проверки возбудила уголовное дело по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении главного инженера КСУП «Старадубка», который подозревается в хищении тракторных запчастей на сумму 2100 рублей.

Прокуратура Бобруйска по материалам проведенной совместно с ОБЭП ГУВД проверки возбудила уголовное дело по ч.2 ст.210 УК в отношении директора одного из учреждений образования, который подозревается в хищении 790 рублей.

Прокуратура Столинского района по материалам проведенной совместно с УБЭП УВД Брестского облисполкома проверки возбудила уголовное дело по ч.1 ст.210 УК в отношении председателя сельисполкома, который подозревается в хищении 445 литров бензина.

Прокуратура Центрального района Минска по материалам проведенной совместно с УБЭП ГУВД Мингорисполкома проверки возбудила уголовное дело по ч.3 ст.424, ч.3 ст.426 УК в отношении должностных лиц управления механизации №70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» и УП «Демонолит», которые подозреваются в причинении ущерба бюджету Минска на сумму 138 тыс. рублей.

Прокуратура Советского района Минска по материалам проведенной совместно с УБЭП ГУВД Мингорисполкома проверки возбудило уголовное дело по ч.3 ст.426 УК в отношении бывшего директора филиала «Экспериментальное производственное предприятие» РУП «Институт мелиорации», который подозревается в организации отпуска зарубежной компании запчастей и навесного оборудования к тракторам при наличии просроченной дебиторской задолженности. Своими действиями он причинил ущерб предприятию на сумму свыше 58 тыс. рублей. Прокуратура Мозырского района по материалам проведенной совместно с ОБЭП РОВД проверки возбудила уголовное дело по ч.2 ст.424 УК в отношении директора КСУП «Козенки-агро», который подозревается в организации закупки неисправного экскаватора и причинении ущерба предприятию на сумму 3 тыс. рублей.

Указанные уголовные дела направлены прокурорами в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.
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