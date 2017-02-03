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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ В РОССИЮ СОСТАВИЛ 78% ОТ ПОСТАВОК ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ «ИНТЕГРАЛА» В 2016 ГОДУ
15:06 03.02.2017

Экспорт микроэлектронных изделий специального назначения в Россию составил 78% от поставок всей продукции ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в 2016 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, увеличился объем коммерческих поставок на зарубежные рынки (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Иран, Гонконг, Норвегия). Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузок в 2016 году составил 34,7%.

В 2016-м инновационная деятельность ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» осуществлялась в рамках ГНТП «Микроэлектроника», программ Союзного государства «Мониторинг-СГ», «Технология-СГ», «Автоэлектроника», ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектоника» и ряда отдельных НИОКР. Разработаны, освоены и поставлены на производство 26 новых изделий, в том числе 14 микроэлектронных изделий, три изделия средств отображения информации и девять – промышленной электроники. Среди наиболее значимых разработок – микросхема 21-разрядного преобразователя с передатчиками стандарта LVDS; серия микросхем СОЗУ специального назначения емкостью 4 Мбит, микросхема программируемого цифрового термометра с последовательным интерфейсом. В сотрудничестве с фирмой IK Semicon (Южная Корея) разработана и внедрена серия микросхем высоковольтных драйверов светодиодов, и совместно с компанией X-FAB Silicon Foundries (Германия) по фаундри процессу – две серии образцов мультиплексоров фотоприемных устройств для применения в новых тепловизионных приборах.

Согласно отчету Национального центра интеллектуальной собственности за 1993–2015 годы, «ИНТЕГРАЛ» – абсолютный лидер среди предприятий Министерства промышленности по количеству защищенных объектов интеллектуальной собственности. За этот период предприятие получило 737 ОИС. У наших ближайших партнеров-конкурентов картина следующая: холдинг «Гомсельмаш» – 461 объектов, холдинг «БЕЛАЗ» – 368, холдинг «Амкадор» – 225, ОАО «Планар» – 98, холдинг «БелОМО» – 82. За это же время «ИНТЕГРАЛ» зарегистрировал в России 298 топологий интегральных микросхем, что составляет 23,7% от общего количества регистраций в России.

В 2016 году наше предприятие подало 17 заявок на изобретения, полезные модели и топологии микроэлектронных изделий и получило 21 патент и свидетельств об охранной регистрации топологий Беларуси и России.
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