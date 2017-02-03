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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ МИНСКОГО СТАДИОНА "ДИНАМО" ВЕДУТСЯ ПО ГРАФИКУ
15:01 03.02.2017
Работы по реконструкции минского стадиона "Динамо" ведутся согласно графику. Об этом рассказал заместителю премьер-министра Беларуси Анатолию Калинину генеральный директор ОАО "Стройтрест №1" Владимир Бублик.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в совещании на реконструируемом объекте также приняли участие Министр спорта и туризма Александр Шамко, заместитель председателя Минского горисполкома Виктор Лаптев. Вице-премьеру доложили о ходе реконструкции стадиона.
"Работы ведутся согласно графику, есть небольшие заминки с поставкой металлоконструкций на объект. Планируем устранить эту проблему в течение февраля, - отметил руководитель строительства стадиона "Динамо" Александр Лащ. - Монтаж навеса над трибунами планируем завершить к середине лета".
Легкая и прочная алюминиевая кровля стадиона создаст навес, под которым будет находиться около 70% зрительских мест. Всего стадион вместит около 22 тыс. зрителей.
При реконструкции сохраняется историческая часть стадиона, в том числе аркада со стороны улицы Кирова. Планируется, что стадион "Динамо" откроется в декабре 2017-го. В 2019 году на нем пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.
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