Александр Лукашенко не исключает возможности отмены декрета №3.

«Этот декрет работает года два-три. Давайте поживем. Если мы с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он еще много полезного привнесет в нашу жизнь», - отметил он сегодня на встрече с представителями общественности и СМИ.

Он обратил внимание, что декрет в первую очередь нацелен на тех, кто нигде не работает и не участвует в финансировании госрасходов, однако живет не по средствам и пользуется всеми благами, например, бесплатным образованием и медицинской помощью.

«Мы подталкиваем их к тому, чтобы они работали. И мы же не заставляем работать, но получаешь услугу – заплати», - заметил он.

А. Лукашенко напомнил, что недавно в документ были внесены изменения. Теперь местные органы власти вправе освободить гражданина от уплаты налога, если человек попал в трудную жизненную ситуацию.

«Нет оснований сегодня дальше раскручивать эту тему», - заключил он.