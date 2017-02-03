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ЭКОНОМИКА РБ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ВЕТЕРАНОВ, ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ В 2017 ГОДУ ВЛАСТИ МИНСКА ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 12 МЛН РУБЛЕЙ
14:06 03.02.2017
На дополнительную социальную поддержку ветеранов, пожилых, инвалидов и некоторых других категорий граждан в текущем году в столице предусмотрено свыше 12 млн рублей. Об этом сообщила 2 февраля на заседании Мингорисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета Жанна Романович.
Как пишет агентство «Минск-Новости», на заседании рассматривался вопрос об утверждении планов мероприятий по реализации в столице в 2017 г. Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 гг.
«Каждый пятый житель Минска старше трудоспособного возраста, - отметила Ж. Романович. - В органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тыс. человек, из них 3 057 ветеранов Великой Отечественной войны, 2 886 пострадавших от последствий войн, более 16 тыс. одиноких пожилых граждан. В связи с этим неотъемлемой частью социальной политики является интеграция инвалидов и пожилых граждан в общество».
Из запланированных более 12 млн рублей на финансирование мероприятий по оказанию дополнительной социальной поддержки 11,9 млн предусмотрено на предоставление государственной адресной социальной помощи. На возмещение фактических затрат на ремонт квартир (домов) ветеранам, пожилым и инвалидам израсходуют 185 тыс. На приобретение и установку (замену) автономных пожарных извещателей, элементов питания к ним жителям столицы выделено 20 тыс.
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