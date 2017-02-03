В январе 2017 года в Беларуси было зарегистрировано 3498 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, в том числе 785 юридических лиц и 2713 индивидуальных предпринимателей.

Из них в Брестской области зарегистрировано- 78 юрлиц и 315 ИП; в Витебской - 42 юрлица и 221 ИП; в Гомельской - 63 юрлица и 348 ИП; в Гродненской - 41 юрлицо и 279 ИП; в Минской - 126 юрлиц и 442 ИП; в Могилевской - 46 юрлиц и 263 ИП; в Минске - 377 юрлиц и 845 ИП.

При этом Национальным банком, Министерством финансов, Минюстом, а также главными управлениями юстиции облисполкомов (Минского горисполкома) (в отношении местных общественных объединений и фондов) зарегистрировано 12 юрлиц.