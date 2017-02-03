|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 3,5 ТЫСЯЧИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
13:58 03.02.2017
В январе 2017 года в Беларуси было зарегистрировано 3498 субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, в том числе 785 юридических лиц и 2713 индивидуальных предпринимателей.
Из них в Брестской области зарегистрировано- 78 юрлиц и 315 ИП; в Витебской - 42 юрлица и 221 ИП; в Гомельской - 63 юрлица и 348 ИП; в Гродненской - 41 юрлицо и 279 ИП; в Минской - 126 юрлиц и 442 ИП; в Могилевской - 46 юрлиц и 263 ИП; в Минске - 377 юрлиц и 845 ИП.
При этом Национальным банком, Министерством финансов, Минюстом, а также главными управлениями юстиции облисполкомов (Минского горисполкома) (в отношении местных общественных объединений и фондов) зарегистрировано 12 юрлиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
Курсы в банках
на 03.02.2017
Конвертация в банках
на 03.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте