|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛЬГОТИРОВАТЬ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ТО, ЧТО ДАСТ РЕЗУЛЬТАТ – ЛУКАШЕНКО
13:25 03.02.2017
Льготировать в Беларуси будут то, что даст результат. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
«Льготировать будем только то, что завтра даст результат. Еще раз подчеркиваю – мы живем в рыночной экономике. Тем более, все хотят в ВТО - вы знаете, как относятся в ВТО к льготам», – подчеркнул он.
А. Лукашенко акцентировал внимание, что в вопросе предоставления льгот нужно учитывать эффективность использования предоставленных средств.
«Станьте на место государства: у вас есть какие-то небольшие деньги – кому вы их дадите? Просто «закопать в песок», или вы подумаете, что принесет эта ссуда, которую вы кому-то дадите? Точно так и в государстве», - отметил Лукашенко.
«Все льготы и прочее – вы же понимаете, что это все из кармана нашего народа. Кто-то в бюджет отдает деньги, а кого-то мы из бюджета льготируем», - напомнил он.
С учетом этого льготы даются в первую очередь тем, кого государство обязано поддерживать, - среди них многодетные семьи, военные.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
Курсы в банках
на 03.02.2017
Конвертация в банках
на 03.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте