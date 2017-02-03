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ЭКОНОМИКА РБ


ЛЬГОТИРОВАТЬ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ТО, ЧТО ДАСТ РЕЗУЛЬТАТ – ЛУКАШЕНКО
13:25 03.02.2017

Льготировать в Беларуси будут то, что даст результат. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

«Льготировать будем только то, что завтра даст результат. Еще раз подчеркиваю – мы живем в рыночной экономике. Тем более, все хотят в ВТО - вы знаете, как относятся в ВТО к льготам», – подчеркнул он.

А. Лукашенко акцентировал внимание, что в вопросе предоставления льгот нужно учитывать эффективность использования предоставленных средств.

«Станьте на место государства: у вас есть какие-то небольшие деньги – кому вы их дадите? Просто «закопать в песок», или вы подумаете, что принесет эта ссуда, которую вы кому-то дадите? Точно так и в государстве», - отметил Лукашенко.

«Все льготы и прочее – вы же понимаете, что это все из кармана нашего народа. Кто-то в бюджет отдает деньги, а кого-то мы из бюджета льготируем», - напомнил он.

С учетом этого льготы даются в первую очередь тем, кого государство обязано поддерживать, - среди них многодетные семьи, военные.
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