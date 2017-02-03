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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 4,3 МЛН РУБЛЕЙ СОБИРАЮТСЯ ПОТРАТИТЬ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ В МИНСКЕ В 2017 ГОДУ
13:06 03.02.2017
На финансирование мероприятий содействия занятости в Минске в текущем году планируется израсходовать почти 4,3 млн рублей. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», на заседании Мингорисполкома сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.
Это предусмотрено планом мероприятий по реализации в 2017 г. Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 гг., который утвердили на заседании Мингорисполкома.
По сравнению с 2016 г. финансирование увеличено в 1,2 раза. Средства выделяются из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
На организацию профессионального обучения безработных предполагается направить 800 тыс. рублей, на содействие в открытии собственного дела — 430 тыс. рублей. На организацию временной занятости выделено 924 тыс., 560 тыс. — на трудовую адаптацию безработных граждан из числа инвалидов, 185 тыс. — на проведение оплачиваемых общественных работ.
В 2017-м планируется оказать содействие в трудоустройстве более 13 тыс. граждан и достичь показателя эффективности трудоустройства в 44,9 %.
«Среди мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» в 2017 году предусмотрены и новые направления: обучение граждан, осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет; компенсация нанимателям расходов на переподготовку работников, находящихся под угрозой увольнения, имевших до приема на работу длительный (более 12 месяцев) перерыв в работе; организация альтернативной службы и осуществление контроля за ее прохождением», - отметила Ж. Романович.
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