ЭКОНОМИКА РБ

ВОЗБУЖДЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ МИНСКОГО ЗАВОДА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

12:44 03.02.2017 Экономический суд Минска 30.01.2017г. возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Минский завод строительных материалов». Такая информация размещена в Едином государственном реестре сведений о банкротстве. Защитный период вводится до 20 марта 2017 года. Управляющим назначено ЧУП «Макаров М.А.».