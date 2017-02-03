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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗБУЖДЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ МИНСКОГО ЗАВОДА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
12:44 03.02.2017
Экономический суд Минска 30.01.2017г. возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Минский завод строительных материалов». Такая информация размещена в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.
Защитный период вводится до 20 марта 2017 года. Управляющим назначено ЧУП «Макаров М.А.».
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