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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ С РОСТОМ ЭКОНОМИКИ – ЛУКАШЕНКО
12:28 03.02.2017
Объемы льготного кредитования жилищного строительства будут увеличиваться с ростом экономики. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
«Никто не отменял льготное жилье. Просто стало меньше денег. Чтобы дать деньги на льготный кредит, их нужно где-то взять. И на долгое время. А это деньги предприятий и ваши деньги. Льготное жилье было и есть, но не в таком объеме. Будем богаче - будет больше», - отметил он.
По его словам, увеличение объемов строительства жилья рассматривается как локомотив экономики.
«Когда человек построил квартиру, туда много чего надо, и он начинает это покупать, двигая вперед развитие предприятий. С этой точки зрения мы смотрим на расширение жилищного строительства», - пояснил Лукашенко.
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