Беларусь с 3 февраля вводит временные ограничения на ввоз мяса птицы из Румынии и Чехии.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 27.01.2017 года, на территории Центрального (Centru) региона Румынии зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Также по информации МЭБ от 01.02.2017 года, на территории краев Моравскосилезского (Moravskoslezsky krai), Устецкого (Usteckly krai) и Южночешского (Jihocesky kraj) Чехии зарегистрирован случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 3 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Центрального (Centru) региона Румынии, а также краев Моравскосилезского (Moravskoslezsky krai), Устецкого (Usteckly krai) и Южночешского (Jihocesky kraj) Чехии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы», - говорится в указаниях Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Центрального (Centru) региона Румынии и краев Моравскосилезского (Moravskoslezsky krai), Устецкого (Usteckly krai) и Южночешского (Jihocesky kraj) Чехии вышеуказанных товаров.