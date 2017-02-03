ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ С 3 ФЕВРАЛЯ ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ РУМЫНИИ И ЧЕХИИ
12:11 03.02.2017

Беларусь с 3 февраля вводит временные ограничения на ввоз мяса птицы из Румынии и Чехии.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 27.01.2017 года, на территории Центрального (Centru) региона Румынии зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Также по информации МЭБ от 01.02.2017 года, на территории краев Моравскосилезского (Moravskoslezsky krai), Устецкого (Usteckly krai) и Южночешского (Jihocesky kraj) Чехии зарегистрирован случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 3 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Центрального (Centru) региона Румынии, а также краев Моравскосилезского (Moravskoslezsky krai), Устецкого (Usteckly krai) и Южночешского (Jihocesky kraj) Чехии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы», - говорится в указаниях Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Центрального (Centru) региона Румынии и краев Моравскосилезского (Moravskoslezsky krai), Устецкого (Usteckly krai) и Южночешского (Jihocesky kraj) Чехии вышеуказанных товаров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
валюта курс
EUR 2.0724
USD 1.9267
RUB 3.2492
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0724 -0.0151
USD 1.9267 -0.0077
RUB 3.2492 +0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0700 2.0800
USD 1.9270 1.9320
RUB 3.2400 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0800
EUR/RUB 63.8000 64.0000
USD/RUB 59.4000 59.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте