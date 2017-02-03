До конца 2018 технология LTE придет в районные центры и иные населенные пункты Беларуси с численностью населения более 50 тысяч человек. Такая информация прозвучала в ходе заседания итоговой коллегии Министерства связи и информатизации, которое состоялось 2 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, планируется строительство более 1000 базовых станций. В настоящее время услуги на основе LTE оказываются во всех областных центрах и городе Минске. Покрытие услугой LTE населения составило 41,5%. Среднее потребление интернет-трафика LTE пользователя составило 6,6 Гбайт на абонента.

Беларусь по индексу развития ИКТ находится на 31-м месте из 175 стран, а по развитию широкополосного доступа – 23-м месте среди 195 стран. В рейтинге по индексу готовности к электронному правительству республика занимает 49 позицию среди 193 стран, поднявшись на 6 позиций за 2 года.

По итогам 2016 года количество абонентов широкополосного стационарного доступа в сеть Интернет в целом по республике увеличилось по сравнению с 2015 годом на 156 тыс. абонентов и на 01.01.2017 ожидается на уровне 3,06 млн;

Количество абонентов IPTV – увеличилось на 199 тысяч и составило 1,51 млн. Количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, увеличено на 563 тыс. и составило 1,81 млн. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 510,3 тыс. абонентов и составило 1,09 млн.

Ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет увеличилась на 137 Гбит/с и составила 1100 Гбит/с. Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 человек населения ожидается на уровне 68. Систему «Умный дом», веденную в коммерческую эксплуатацию в апреле 2016 года, используют более 5 тыс. абонентов.