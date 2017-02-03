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ЭКОНОМИКА РБ
В СТОЛИЦЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ НАПРАВЯТ ПОЧТИ 60 МЛН РУБЛЕЙ
11:46 03.02.2017
На мероприятия по социальной защите и содействию занятости населения в Минске будет выделено около 60 млн рублей в текущем году. Об этом сообщила 2 февраля на заседании Мингорисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета Жанна Романович.
Как пишет агентство «Минск-Новости», на заседании рассматривался вопрос об утверждении планов мероприятий по реализации в столице в 2017 г. Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 гг.
«Финансирование из местного бюджета составит 55 млн, из бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения — 4,3 млн, из средств организаций — 62 тыс.», - пояснила Ж. Романович.
Реализация мероприятий предусмотрена по пяти подпрограммам: «Содействие занятости населения», «Охрана труда», «Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов», «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц», «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан».
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