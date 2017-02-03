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ЭКОНОМИКА РБ


СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ПОДВЕДЕТ ИТОГИ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ
11:42 03.02.2017

17 февраля состоится очередное заседание Совета ГПО «Белтопгаз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, основной вопрос повестки — рассмотрение итогов работы организаций, входящих в состав объединения, за 2016 год и приоритетные задачи на 2017 год.

По предварительным итогам, в 2016 году ГПО «Белтопгаз» выполнены возложенные на него задачи по обеспечению потребителей республики природным и сжиженным газом, безаварийного и бесперебойного снабжения газообразными и твердыми видами топлива, выполнению целевого показателя, ключевых показателей эффективности работы, реализованы мероприятия, направленные на снижение затрат и повышение эффективности использования материальных и финансовых ресурсов.

В ходе заседания Совета планируется заслушать доклады заместителей генерального директора ГПО «Белтопгаз» по курируемым направлениям деятельности объединения, а также отчеты руководителей ОАО «ТБЗ Цна», ОАО «ТБЗ Ошмянский», ОАО «Торфопредприятие Колпеница», ОАО «Трфобрикетный завод Гатча-Осовский», ОАО «Завод торфяного машиностроения «Большевик», ОАО «Белгазстрой», РПУП «Гомельгазстрой» и ряда других организаций.

В качестве основных приоритетов в 2017 году деятельности организаций, входящих в ГПО «Белтопгаз», будут рассмотрены вопросы надежного обеспечения потребителей республики газообразным и твердыми видами топлива, безубыточной работы и дальнейшего снижения издержек производства.

В работе Совета ГПО «Белтопгаз» планируется участие руководства Министерства энергетики, Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности и других заинтересованных.

ГПО «Белтопгаз» – многоотраслевая структура хозяйствования, координирующая деятельность развитой сети газоснабжающих, торфодобывающих и торфоперерабатывающих организаций, строительных организаций и организаций промышленного производства, организаций научного и технического обеспечения. В состав ГПО «Белтопгаз» входят 46 организаций различной формы собственности с общей численностью работающих свыше 26 тысяч человек.
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