«Могилевлифтмаш» принял участие в специализированной выставке «Строительство и архитектура», которая ежегодно проводится в Красноярске (Россия), пишут «Могилевские ведомости».

Стенд предприятия пользовался большой популярностью у посетителей. Кроме того, его представители провели презентацию о выпускаемой «Могилевлифтмашем» продукции и новинке этого года – поэтажном эскалаторе.

По итогам выставки могилевское предприятие было награждено дипломом победителя в номинации «Конкурентоспособность» за производство продукции с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.