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ЭКОНОМИКА РБ
«МОГИЛЕВЛИФТМАШ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» НА ВЫСТАВКЕ В КРАСНОЯРСКЕ
11:02 03.02.2017
«Могилевлифтмаш» принял участие в специализированной выставке «Строительство и архитектура», которая ежегодно проводится в Красноярске (Россия), пишут «Могилевские ведомости».
Стенд предприятия пользовался большой популярностью у посетителей. Кроме того, его представители провели презентацию о выпускаемой «Могилевлифтмашем» продукции и новинке этого года – поэтажном эскалаторе.
По итогам выставки могилевское предприятие было награждено дипломом победителя в номинации «Конкурентоспособность» за производство продукции с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
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