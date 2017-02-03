ЭКОНОМИКА РБ

ЗДРАВНИЦЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛПРОФСОЮЗКУРОРТ» РАССЧИТЫВАЮТ НА ПРИТОК ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ

10:55 03.02.2017 Здравницы санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» рассчитывают на приток зарубежных гостей в связи с введением пятидневного безвизового режима. Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, в санаториях уже разрабатываются программы пятидневного пребывания гостей. «Конечно, выполнить полный курс лечения за такой короткий срок проблематично, но у нас уже есть достойные предложения, рассчитанные и на 5 дней. За этот срок можно пройти необходимую диагностику и получить результаты или пройти курс SPA-процедур. Также этого времени вполне достаточно, чтобы опробовать ту или иную программу лечения и понять, подходит ли она человеку. И уже потом приехать вновь и пройти полный курс», – отметил генеральный директор «Белпрофсоюзкурорта» Юрий Чернуха.