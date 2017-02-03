На создание безбарьерной среды в столице в текущем году планируется потратить 3,2 млн рублей. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», на заседании Мингорисполкома сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Из вышеуказанной суммы 2,6 млн рублей составят средства бюджета, 650 тыс. рублей — средства организаций.

На приспособление жилого фонда (квартиры, входные группы домов, дворовые территории) к потребностям инвалидов в 2017 г. направят 1,2 млн рублей. Установка пандусов и подъемников запланирована на 115 объектах.

Стоит отметить, новые объекты здравоохранения, культуры и спорта будут сдаваться с учетом наличия элементов безбарьерной среды. В 2017-м планируется ввести в строй детскую поликлинику на 350 посещений в смену в микрорайоне Дружба-1, бассейн № 3 в микрорайоне Дружба-2.

Кроме того, УП «Минская Фармация» в текущем году собирается оснастить элементами безбарьерной среды три объекта, на что организацией из собственных средств выделено 20 тыс. рублей.

Что касается предоставления транспортных услуг службой социального такси, то в нынешнем году на это направлено 1,4 млн рублей.

«В 2016 году выполнено 49 тыс. заявок, поступивших от более чем 4 тыс. инвалидов. На оказание услуг израсходовано 420 тыс. рублей», - уточнила Ж. Романович.