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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСВЯЗИ ЗА 2016 ГОД СОСТАВИТ 57,7 МЛН РУБЛЕЙ
09:52 03.02.2017

Чистая прибыль организаций Минсвязи и информатизации за 2016 год составит 57,7 млн рублей. Такую цифру озвучил министр связи и информатизации Сергей Попков 2 февраля на заседании коллегии, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития отрасли за 2016 год и задачи по выполнению прогнозных показателей 2017 года.

По словам министра, в 2016 году отрасль сработала эффективно.

Рентабельность продаж ожидается на уровне 9%. В целом по Минсвязи среднемесячная заработная плата составила 867,1 руб. Коэффициент соотношения роста выручки от реализации в расчете на одного среднесписочного работника и темпа роста номинальной заработной платы - более единицы.

Значительные инвестиции вкладывались в строительство волоконно-оптических линий связи для предоставления населению доступа к современным услугам и сервисам на высоких скоростях. Общий объем инвестиций в основной капитал по деятельности в области телекоммуникаций за 2016 год освоен в сумме 552 млн рублей.

Организациями системы Минсвязи освоены инвестиции в основной капитал в объеме 371 млн руб., в сопоставимых ценах темп роста составил 116,7%.

Привлечено прямых иностранных инвестиции (по деятельности в области телекоммуникаций, информационным технологиям и деятельности в области информационного обслуживания, почтовой и курьерской деятельности) в сумме около 130 млн долларов США.

В целом по Беларуси экспорт телекоммуникационных услуг по итогам 2016 года достигнет 189 млн. долларов, темп роста – 105%, сальдо внешней торговли телекоммуникационных услуг положительное.
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