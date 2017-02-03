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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ МОГИЛЕВСКОЙ «ОЛЬСЫ» ПЕРЕНЕСУТ НА ПЛОЩАДКУ «ТЕХНОПРИБОРА»
09:47 03.02.2017
Производственные линии могилевского ОАО «Ольса» перенесут на площадку «Техноприбора», пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, реализация проекта начнется уже в текущем году и будет проводиться поэтапно. На территории «Техноприбора» для этих целей уже построено административное здание.
Как пояснил руководитель города, решение о переносе принято в связи с тем, что нынешняя производственная площадка ОАО «Ольса» не позволяет расширяться предприятию, а в этом есть необходимость. От территориальных ограничений страдает и расположенная рядом с «Ольсой» Могилевская больница скорой медицинской помощи. Реконструкция и обновление ее отделений возможна только при наличии рядом расположенной свободной территории. Ею станет высвобождаемая производственная площадка ОАО «Ольса».
Такая же участь, то есть снос, ждет и здание винного завода, также расположенного рядом с больницей скорой медицинской помощи.
Освобожденные помещения производственных предприятий планируют снести, землю этой площадки рекультивировать, а затем застроить новыми корпусами больницы. Кроме зданий здесь намерены сформировать парковую зону для отдыха и прогулок больных.
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