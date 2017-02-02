ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УВЕЛИЧИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ, СНИЗИВ ТОЛЬКО НА ОСМИЙ

09:33 03.02.2017 Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 февраля 2017 года цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 71,02 рубля, серебро – 1,02 рубля; платина – 58,50 рубля; палладий – 44,45 рубля; родий – 49,21 рубля; рутений – 2,49 рубля; иридий – 42,11 рубля, осмий – 23,72 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.