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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН УВЕЛИЧИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ, СНИЗИВ ТОЛЬКО НА ОСМИЙ
09:33 03.02.2017

Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 февраля 2017 года цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 71,02 рубля, серебро – 1,02 рубля; платина – 58,50 рубля; палладий – 44,45 рубля; родий – 49,21 рубля; рутений – 2,49 рубля; иридий – 42,11 рубля, осмий – 23,72 рубля.

Цены приведены за 1 грамм металла.
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