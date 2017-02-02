На 1 января 2017 года уровень безработицы в столице не превысил 0,5% от экономически активного населения города. Об этомрассказала 2 февраля на заседании Мингорисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета Жанна Романович.

Как пишет агентство «Минск-Новости», на заседании рассматривался вопрос об утверждении планов мероприятий по реализации в столице в 2017 г. Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 гг.

Показатель уровня безработицы в столице по-прежнему остается самым низким среди регионов республики. Статус безработного на начало 2017 г. в городе имели 5,4 тыс. граждан, что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В результате реализации Плана мероприятий по выполнению задач подпрограммы «Содействие занятости населения» в 2016-м было трудоустроено 13,8 тыс. граждан, в том числе 8,9 тыс. безработных, - сообщила Ж. Романович. - Обучение прошел 1441 человек. В рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности трудоустроены 160 минчан. Финансовая поддержка в организации предпринимательской деятельности оказана 170 безработным».

В прошлом году в оплачиваемых общественных работах приняли участие 3,4 тыс. человек. По программе вторичной занятости молодежи на временную работу были трудоустроены 4,3 тыс. молодых людей.

«На реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» в 2016-м израсходовано 3 млн 292,6 тыс. рублей», - уточнила Ж. Романович.

Председатель комитета отметила, что для предупреждения роста безработицы и конкуренции на рынке труда Минска осуществлялось регулирование притока трудовых мигрантов, обеспечивалось первоочередное право для трудоустройства гражданам республики. Объемы привлекаемой иностранной рабочей силы на рынок труда города в 2016 г. снизились на 33 % относительно 2015-го и составили 10,5 тыс. человек.

Также она подчеркнула, что значительное количество безработных граждан, нуждавшихся в содействии занятости в 2016-м, имели низкую мотивацию к труду, нарушали законодательство о занятости.

«За различные нарушения с учета были сняты 9,2 тыс. человек. Зарегистрированы повторно 7,2 тыс. человек, или каждый третий от общей численности официальных безработных», - пояснила Ж. Романович.