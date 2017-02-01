Среднее время выпуска экспортных партий товаров сократилось более чем в 5 раз – сегодня 86% экспортных партий товаров сотрудники таможни «Минск-2» оформляют в течение 20 минут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, среднее время таможенного оформления импортных партий товаров сократилось в 4,5 раза. В настоящее время 55% импортных партий товаров выпускаются в течение 2-х часов.

За 2016 г. должностными лицами таможни «Минск-2» оформлено более 75,5 тыс. грузовых и 28,1 тыс. пассажирских деклараций.

Ежедневно таможенную границу в аэропорту пересекают до 15 тыс. граждан, за год – около 3,5 млн. пассажиров.

Введение нового транспортно-логистического терминала по обработке международных почтовых отправлений позволило увеличить объемы обработки международной корреспонденции и сократить время административных процедур. Только за 2016 год сотрудники таможни «Минск-2» оформили 4млн международных почтовых отправлений и более 135,5 тыс. грузов экспресс–перевозчиков.

В прошлом году сотрудниками таможни выявлено более 2,2 тыс. административных правонарушений и 16 уголовных преступлений, пресечено 33 попытки незаконного перемещения психотропных лекарственных средств. Таможенниками установлено 58 фактов незаконного ввоза в страну семян растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Таможня «Минск-2» – динамичный и напряженный участок государственной границы, связывающий Беларусь практически со всем миром. Ее часто называют «воздушной» таможней, так как зона деятельности таможни – Национальный аэропорт «Минск».