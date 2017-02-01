Центр научных компетенций и коммуникаций создан в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, центр разработан с целью оказания помощи ученым вуза в подготовке качественных научных публикаций и продвижения их в мировом научно-информационном пространстве.

«Одним из важных критериев оценки университетов в международных рейтингах является количество статей сотрудников в ведущих научных журналах. При помощи созданного информационного ресурса мы надеемся придать некоторый импульс публикационной активности наших ученых, как молодых, так и более опытных. Наши сотрудники получат профессиональную поддержку и рекомендации по подготовке научных статей для издания в международных журналах, узнают, как эффективно продвигать собственные научные разработки, результаты исследований, научаться пользоваться научными социальными сетями», - отметил начальник Медиацентра БГУ Павел Соловьев.

Структура виртуального центра включает в себя несколько разделов: «Информация», «Обучение», «Инструменты», «Консультации», «Научный профиль БГУ».

Раздел «Информация» содержит описание известных наукометрических, реферативных баз данных, показателей, архивов, научных поисковых систем и социальных сетей. На странице «Обучение» размещено видео, где в доступной форме демонстрируется процесс создания профиля в реферативных научных базах данных и веб-сервисах, а также записи лекций известных белорусских ученых Сергея Гапоненко и Михаила Артемьева, в которых они рассказывают о том, как и для чего публиковаться в высокорейтинговых научных журналах. В разделе «Консультации» содержится контактная информация специалистов консультационной службы БГУ и экспертов по наукометрической аналитике, которые помогут в регистрации профилей в базах данных, окажут информационную поддержку в разработке публикационной стратегии ученого. К ведущим экспертам БГУ могут обращаться коллеги-ученые из других университетов при поиске партнеров для совместных проектов, а также молодые ученые БГУ, которые хотят получить опыт от коллег по особенностям размещения статей в профильных областях науки. Раздел «Научный профиль БГУ» содержит ссылки на профили БГУ в различных базах данных, результаты наукометрического анализа публикационной деятельности БГУ, а также перечень статей ученых БГУ в ведущих базах данных.

В состав коллектива разработчиков Центра научных компетенций и коммуникаций БГУ вошли заместитель начальника Главного управления учебной и научно-методической работы БГУ Владимир Галынский, начальник Медиацентра БГУ Павел Соловьев, директор Фундаментальной библиотеки БГУ Владимир Кулаженко, заместитель начальника Главного управления науки Олег Янковский, начальник управления кадров БГУ Наталья Непевная.

Сертифицированный эксперт по наукометрической аналитике Владимир Галынский отметил: «На сайте собрана уникальная информация по наукометрии. Для многих белорусских ученых данные материалы будут весьма актуальны и полезны, так как помогут им лучше ориентироваться в особенностях подготовки статей для ведущих международных научных изданий. Сайт будет дорабатываться, расширяться за счет нового содержания и разделов».