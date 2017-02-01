|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОКУПКА И ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ БЖД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 4 ФЕВРАЛЯ
17:20 01.02.2017
Покупка и возврат проездных документов в «Системе продажи проездных документов через Интернет» Белорусской железной дороги будут недоступны с 01:30 до 06:00 4 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с проведением плановых технологических работ в ОАО «Банковский процессинговый центр».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
Курсы в банках
на 01.02.2017
Конвертация в банках
на 01.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте