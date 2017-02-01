Покупка и возврат проездных документов в «Системе продажи проездных документов через Интернет» Белорусской железной дороги будут недоступны с 01:30 до 06:00 4 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с проведением плановых технологических работ в ОАО «Банковский процессинговый центр».