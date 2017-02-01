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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ 4G В БОБРУЙСКЕ
17:03 01.02.2017
Мобильный оператор МТС запустил услуги 4G в крупнейшем по численности населения районном центре Беларуси – Бобруйске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сегодня у жителей города, которые подключены на тарифы компании и пользуются 4G-гаджетами, есть возможность оценить все преимущества связи четвертого поколения.
Регистрация смартфонов и планшетов с поддержкой LTE в соответствующей сети обычно происходит автоматически. При необходимости можно самостоятельно зарегистрировать устройство, выбрав в настройках соответствующую опцию (LTE/3G/2G). Проверить, поддерживает ли смартфон сеть LTE, можно с помощью USSD-команды *464#.
Пользоваться LTE можно в рамках Открытого интернета и пакетов трафика, которые начисляются в соответствии с подключенными тарифами и интернет-услугами. Трафик в сети 4G тарифицируется на тех же условиях, что и в сетях предыдущих поколений.
Сегодня 4G доступен абонентам МТС уже в десятках населенных пунктов республики, среди которых – все областные и ряд районных центров. Кроме этого, мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с работает на территории Национального аэропорта Минск, спорткомплекса «Стайки» и еще нескольких важных объектов. В ближайшее время оператор предложит 4G также жителям и гостям Борисова, Лиды, Мозыря, Орши, Пинска, Полоцка, Солигорска и других крупных городов.
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