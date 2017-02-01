Проект указа «О некоторых мерах по упрощению регулирования и стимулирования индивидуальной предпринимательской деятельности в розничной торговле», разработанный РОО «Перспектива», не нашел поддержки у государственных органов. Это стало известно по итогам двенадцатого заседания рабочей группы по вопросам деятельности ИП при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики, состоявшемся 30 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, проект был разослан министерством в органы государственного управления. Министерства антимонопольного регулирования и торговли, финансов, по налогам и сборам, Госстандарт и Минэкономики проект не поддержали. Позиция госорганов сводится к тому, что данный проект подразумевает неравные условия ведения бизнеса и широкие возможности для ввоза контрафакта.

Не нашел проект указа поддержки у Совета по развитию предпринимательства и у ряда бизнес-союзов. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин проинформировал, что в данном союзе единая позиция по проекту выработана не была, тем не менее, союз предлагает вернуться к рассмотрению иного проекта нормативного акта – о так называемых «микропартиях». На этом этапе обсуждения часть участников рабочей группы покинула заседание.

Проект о «микропартиях», который затрагивает не только ИП, но и микропредприятия, будет обсужден на заседании общественно-консультативного совета при Минэкономики с участием членов рабочей группы. Ряд госорганов готов вернуться к обсуждению данного проекта.