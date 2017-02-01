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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 400 КГ ДРАГМЕТАЛЛОВ НА 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:26 01.02.2017
Сотрудники оперативного подразделения пограничной службы 30 и 31 января провели специальная операция по ликвидации преступной группы, занимавшейся контрабандной редкоземельных и драгоценных металлов в страны Европейского союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, операция проходила одновременно в нескольких регионах Беларуси. 30 января в пункте упрощенного пропуска «Лоша» во время спецдосмотра задержан автомобиль Skoda белорусской регистрации, выезжавший из Беларуси в Литву. В специально оборудованном тайнике иномарки обнаружена партия весом 64 килограмма изделий, содержащих в своем составе редкоземельные и драгоценные металлы.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий в одном из гаражных кооперативов столицы была изъята еще одна партия аналогичного состава общим весом более 200 килограммов. Одновременно в двух населенных пунктах Витебской области в гараже и в частном доме местных жителей обнаружено еще две партии общим весом 70 и 80 килограмм соответственно.
В общей сложности по результатам проведенных четырех обысков оперативниками изъято более 400 килограммов редкоземельного и драгоценного металла, приготовленного к незаконному вывозу в страны Евросоюза. На данный момент проводится проверка в отношении троих граждан Беларуси. Задержаны три автомобиля, один из которых изъят, как средство перемещения контрабанды. Предварительная сумма оценки незаконного товара составляет более 400 тысяч рублей.
На данный момент оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Назначены химическая, криминалистическая и другие экспертизы.
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