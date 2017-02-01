На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие гражданской авиации Республики Беларусь» Государственной программы развития транспортного комплекса Беларуси на 2016-2020 годы направлено 265,94 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в том числе средств республиканского бюджета – 12,43 млн руб., средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации – 29,67 млн руб., средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса – 2,1 млн рублей, собственных средств авиационных организаций (включая внесенные в уставной фонд) - 65,34 млн рублей, кредитные ресурсы-156,4 млн рублей.

В рамках реализации инвестиционного проекта по обновлению парка воздушных судов в 2016 году приобретены 3 новых Boeing-737/800, что позволило вывести из эксплуатации выработавшие свой ресурс и неэффективные в расходе авиатоплива самолеты советского производства Ту-154М.

За 2016 год новые самолеты Boeing-737/800 совершили 2878 рейсов на регулярных и чартерных маршрутах, налетали 6774 часа, перевезено 397,7 тыс. пассажиров. Экономия расхода авиатоплива на единицу транспортной работы (один пассажирокилометр) по сравнению с самолетами ТУ-154М составила 44,1%.

Для развития инфраструктурного обеспечения гражданской авиации реализуется инвестиционный проект «Строительство в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения под расчетный тип самолета А-380 с оборудованием ее системой точного захода на посадку III категории».

Для освоения новых видов технического обслуживания и ремонта воздушных судов реализуется инвестпроект по строительству авиаремонтного завода на территории, прилегающей к территории Национального аэропорта Минск (включая проектно-изыскательские работы).

В рамках реализации инвестпроекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир» ведется строительство нового завода, ввод в эксплуатацию с соответствующей инфраструктурой которого должен быть осуществлен до 1 января 2018 года.

Строительство завода производится в соответствии с утвержденным графиком производства работ в условиях параллельного проектирования. Завершены работы по первой очереди строительства, включающие строительство перрона, рулежной дорожки, площадок для хранения воздушных судов, ограждение объекта. По второй очереди строительная готовность составляет 90%.

В 2016 году проводилась работа, связанная с развитием служб воздушного движения, технической модернизацией средств радиолокации, радионавигации и связи, доработкой автоматизированной системы управления воздушным движением «Синтез-АР2».

ГП «Белаэронавигация» за счет собственных средств реализует проект по строительству нового центра управления воздушным движением с оснащением современными средствами организации воздушного движения. На данный момент завершены работы подготовительного периода, выполнена часть работ основного периода. Осуществляется закупка инженерного оборудования.